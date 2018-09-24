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Çerkezköy TSO Başkanı Kozuva: “KOBİ'lerimiz nefes alacak”

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, oda üyelerinin KOBİ Destek Kredisi’ne başvuruda bulunabileceğini söyledi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, oda üyelerinin KOBİ Destek Kredisi'ne başvuruda bulunabileceğini söyledi.


Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva yaptığı açıklamada, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) finansman desteği, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası katkılarıyla düzenlenen KOBİ Destek (Nefes) Kredisi için müracaatlar başladı. 6 ay anapara ödemesiz, 12 ay eşit taksitli geri ödemeli toplam 18 ay vadeli olan KOBİ Destek (Nefes) Kredisi'nde vadenin uzatılması veya kısaltılması mümkün değil. Kullandırılacak kredinin brüt faiz oranı aylık yüzde 1,85, kredilendirmede tüm risk ve teminatlandırma ise protokolün imzalandığı bankalara, Hazine ve Maliye Bakanlığının sağladığı destekle KGF'ye ait olacak. Söz konusu bankalar KGF'ye ödenecek on binde 3 kefalet başvuru bedeli ve komisyonu dışında üyelerimizden herhangi bir masraf komisyon talep etmeyecek” dedi.



Faaliyet belgesi almak şart


Oda üyelerimiz, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası'na başvurabilecek diyen Kozuva, “Üyelerimizin başvuruyu gerçekleştirmeden önce Odamızdan ‘KOBİ Destek (Nefes) Kredisi başvurusu içindir ibareli faaliyet belgesi almaları gerekiyor” uyarısında bulundu.

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