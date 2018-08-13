Çerkezköy TSO Başkanından yeni ekonomik modele tam destek

Kozuva, devletin verdiği ekonomik savaşta da iş dünyası olarak her türlü katkıya hazır olduklarını kaydetti.

Süleyman Kozuva, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan yeni ekonomi yaklaşımı ile ilgili olarak, "Yeni ekonomi modelde sürdürülebilir büyüme, finansal istikrar ve yapısal dönüşüme odaklanılmış olması iş dünyası olarak bizlere güven vermiştir. Daha güçlü bir Türkiye hedefi açısından bu açıklamaları olumlu buluyor ve iş dünyası olarak destekliyoruz" dedi.

Son birkaç gün içinde özellikle döviz kuru üzerinde yaşanan dalgalanmalarla ilgili olarak da bir değerlendirmede bulunan Süleyman Kozuva, yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

“Dövizde yaşanan bu anormal ve sıra dışı hareketliliğin ekonomik verilerle sebep sonuç ilişkileriyle açıklanması mümkün olamaz. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bu sıra dışı dalgalanma ülkemizde döviz üzerinden başlatılan bir operasyonun yansımasıdır. Ekonomimizin savunma mekanizmalarını etkisiz hâle getirmeye yöneliktir. Yakın tarihimizde bu ve benzeri sıra dışı dönemlerde ve ekonomik krizlerde, sınavını başarıyla vermiş olan bu millet; sanayicisiyle, iş dünyasıyla devletiyle milletiyle bu sınavı da başarıyla verecek ve oyunları bozacak güçtedir. İş dünyası olarak bu süreçte biz de üzerimize düşen görevin sorumluluğunda ve şuurunda olarak hepimiz üretmeye, ihracatımızı artırmaya, istihdamımızı genişletmeye, fabrikalarımızın çarklarını işletmeye var gücümüzle devam edeceğiz. Bu vesileyle şahsım ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım adına diyorum ki: Vakit ülkemiz ve milletimiz için daha çok çalışma zamanıdır. Elini taşın altına koyma vaktidir. Devletimizin verdiği ekonomik savaşta hep birlikte el ele verirsek, devletimizle milletimizle iş dünyamızla ülkemizin bu kriz sarmalından kurtulmasına yeni atılımlar gerçekleştirmesine engel olacak hiçbir neden yoktur. Dünyanın sayılı ekonomileri arasında girme hedefimize doğru ilerlemeye devam edeceğimize olan inancımız tamdır.”