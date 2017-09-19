Çerkezköy TSO, Bulgar Türk Ticaret ve Sanayi Odasını ağırladı

BULTİŞAD’ın tanıtım için yaptığı ziyarette iki odanın temsilcileri tanıştı ve birbirleri hakkında bilgi sahibi oldu.

Gerçekleştirilen ziyarete, BULTİŞAD Başkanı Fikret İnce, BULTİŞAD Başkan Vekili Svilen Lazarov, Üyeler Ömer Eren, Ozan Atmar ve Salih Şahin ile BULTİŞAD Müdürü Ventsislav Venkov, Koordinatör Menent Şükrieva katıldı. Toplantıya ayrıca Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Andon Andonov da eşlik etti.

Konuk Ticaret Odası temsilcileri ve bürokratlarını, Çerkezköy Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Seçkin, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Seymen ve Sinan Sifil, Çerkezköy TSO Meclis Başkan Yardımcısı Asım Yavuzaslan, meclis üyeleri Mehmet Danyeli, Göksel Bozdağ, Rasim Bilgen, Mehmet Sait Erdem, Reşat Ünlü, Kadir Uz karşıladılar. Toplantıda Çerkezköy TSO Genel Sekreteri Hakan Gel ve Oda Proje Geliştirme Yöneticisi Ayşenur Taş da hazır bulundu.

Kozuva heyete teşekkür etti

Heyete ‘hoşgeldiniz’ konuşması yapan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva, “Odamızı tercih ederek bizlere geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bulgaristan, ticaret yapmak üzere bizlere çok yakın olan komşu bir ülkemiz. Yakın zamana kadar buradan birçok iş adamımız yatırım için Bulgaristan’a gitmişti. Bir dönem gündemden uzak kalmakla birlikte Bulgaristan’ın tekrar iş dünyasının ilgi alanında olduğunu söyleyebilirim. Bu tanıtım ziyaretinizin de her iki taraf için de faydalı olacağını ümit ediyorum” dedi.

BULTİŞAD Başkanı Fikret İnce ise, “Biz komşuyuz. Hem tanışalım dedik hem de Bulgaristan’ı Türkiye’deki yatırımcılara tanıtmak amacında olduğumuzu belirtmek için ziyaretinize geldik. Bizleri bu şekilde ağırladığınız için de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İnce ayrıca, aynı zamanda Bulgaristan’daki iş adamlarının Türkiye ile ticaretini geliştirmek amacında olduğuna da dikkat çekerek, son zamanlarda hayli istek olduğuna vurgu yaptı ve amaçlarının Türk iş adamlarını Bulgaristan’da yatırım yapmaya davet etmek olduğunu belirtti.

Çerkezköy TSO tanıtıldı

Toplantıda heyetlerin Odalar hakkında bilgilendirilmesi süreci başladı. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası hakkında özet bir açıklamada bulunan Çerkezköy TSO Proje Geliştirme Yöneticisi Ayşenur Taş şu bilgileri verdi:

“Şu an itibarıyla Çerkezköy Ticaret ve Sanayi odasına kayıtlı 4 bin 112 üyemiz var. Bunlardan 734’ü aktif üretici ve sanayici üyelerden oluşuyor. Yine bölgemizde üç ilçede dört OSB’yi barındıran bir yapımız var. Bu organize sanayi bölgelerinde yüzde 20’si büyük ölçekli, yüzde 20’si orta ölçekli yüzde 25 civarı küçük ölçekli faaliyet gösteren üyelerimiz ve diğer üyelerimiz var. Yine büyük ölçekli firmalarımızdan 11 tanesinde AR-GE merkezi bulunmaktadır. Türkiye’de ilk 500 listesinde giren büyük firmalar arasında 25 sanayici bizim bölgemizde faaliyet göstermektedir. Oda olarak KOBİ üyelerimiz için verimliliklerini arttırmak konusunda ve küçük ve büyük ölçekli firmaları bir araya getirme amacıyla aktif olarak tamamlanmış iki projemiz mevcut. Odamızın uluslararası ilişkileri anlamında da Almanya’nın Ulm Ticaret ve Sanayi Odası ile kardeş oda protokolümüz var, Bulgaristan’ın Haskovo Ticaret ve Sanayi Odası ile kardeş oda protokolümüz var. Yakın dönemde de protokol imzalanmak üzere olan Yunanistan’ın Drama Ticaret ve Sanayi Odası ile görüşmelerimiz var.”

Çerkezköy TSO çok etkili

BULTİŞAD heyeti adına bilgilendirmede bulunan BULTİŞAD Müdürü Ventsislav Venkov da şunları kaydetti:

“Verdiğiniz bu bilgiler ve bu rakamlar bizim için çok etkileyici. Bizim Odamız tamamen sivil toplum kuruluşu niteliğinde olup üyelerimiz gönüllü olarak odamıza kaydolmaktadır. Aktif 110 şirketimiz var. Bu rakamlar burası için küçük olmakla birlikte Bulgaristan için önemli bir rakamdır. Bunlar arasında Türkiye’den gelen Bulgaristan’da yatırım yapmış büyük şirketler var. Bulgar şirketler de var tabii. Her türlü sektörde iş yapan şirketlerimiz var. Bulgaristan’da iş yapan bütün Türk Bankaları üyemiz, THY üyemizdir. İnternational otel, Ramada otel gibi uluslararası kuruluşlar da üyelerimiz arasındadır. Bizim iki ana yönde faaliyetimiz var. Bunlardan bir tanesi Bulgaristan’a gelmiş şirketlere her alanda yardımcı olmak, diğeri de sizin gibi Odalarla bir araya gelerek Odamızı ve Bulgaristan’ı tanıtmaya oradaki yatırım imkânlarını anlatmaya çalışmak. Yapmış olduğumuz analiz sonuçları gösteriyor ki gün geçtikçe Bulgaristan’a ilgi artmaktadır. Birkaç gün önce yapılan bir konuşmada Bulgaristan’ın Avrupa Birliğine Schengen üyeliği gündeme gelmiştir. Bulgaristan’da ekonomik ve mali istikrar vardır. Bundan 10-15 yıl önce 1 Euro 2 Leva idi şimdi de 2 Leva’dır.”

Ücretsiz danışmanlık hizmeti

BULTİŞAD Müdürü Ventsislav Venkov, “Öncelikle bu tür ayrıntılı ve detaylı bilgileri başka bir ülkede yatırım yapmak isteyen kişilere ulaştırmak istiyoruz. İkinci olarak bütün bu şirketlere arazi olsun inşaat çalışmaları yapılabileceği alanlar konusunda olsun ücretsiz bilgi ve danışmanlık hizmetleri verebiliriz. Yine uygun iş ortakları bulma konusunda yardımcı olabiliriz. Bulgaristan’da şirket kurma konusunda parasız danışmanlık ücreti verebiliriz. Bizim ikili ilişkilerimizde önemli olan sorunlardan bir tanesi vize rejimi ki o da ciddi bir sorun oluyor. Fakat bizim Edirne Başkonsolosluğunun, İstanbul ve Ankara’daki diplomatlarla ilişkileri gayet iyidir. Bulgaristan’da da Türk diplomasisiyle aramız gayet iyi olup bu konularda da sizlere yardımcı olabiliriz” şeklinde bilgi verdi.

Yepyeni bir Bulgaristan var

Tanıtım konuşmasından sonra tekrar söz alan BULTİŞAD Başkanı Fikret İnce, Bulgaristan’ın yanlış tanınması ve tanıtılmasıyla ilgili olarak da birkaç cümle söylemek istediğini belirtti. İnce, “Önceden bazı insanların Bulgaristan’a gelince, birincisi uygunsuz diyebileceğimiz kişilere denk gelmesi, ikincisi de hayatın iş dışındaki neşeli kısmına yönelmesi sonucunda iş alanında başarısız olması söz konusu oldu ve bu kişisel yanlış adımlar Türkiye’de ülke nezdinde olumsuz bir imaj oluşturdu” dedi.

BULTİŞAD Başkanı Fikret İnce konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bizim bu ziyaretlerde bir amacımız da bu tür yanlış algıları ve kötü imajı ortadan kaldırmak ve yepyeni bir Bulgaristan olduğunu anlatmak. Bu konuda da hayli iyileşmeler yaşanmaktadır. Kişiler buraya geldiğinde sizlerle tanıştığında Türkiye ile ilgili olumlu düşüncelere sahip olduğu gibi Bulgaristan’a gelenler de görmektedir ki artık eski despot Bulgaristan hiyerarşisi yoktur. Dolayısıyla Bulgaristan’a gelecek olan, yatırım yapacak olan iş adamlarına Bulgaristan şu an için büyük bir fırsattır ve biz sizlere bu büyük fırsatı anlatmak için buradayız.”

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Salonunda gerçekleşen bir saatlik toplantı sonrasında Kuzeydoğu Bulgar Türk Ticaret ve Sanayi Odası heyeti tekrar görüşme ve ikili ilişkiler temennisiyle Çerkezköy TSO’ya veda etti.