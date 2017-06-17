Çerkezköy TSO ikinci iftarını düzenledi

Saray’da 25 yıl ve üzeri faaliyet gösteren firmalara iftar yemeği sonunda ödül verilirken, Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, odalarının üyelere özel iftar programlarının bundan sonra geleneksel şekilde yapılacağını kaydetti.

İftar programında konuşan Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, programların geleneksel olarak devam edeceğini kaydetti. Başkan Kozuva, “Geçen sene de üç ayrı ilçemizde “üyelerimize özel” iftar vermek nasip olmuştu. İnşallah bu programlar bir gelenek olarak böyle devam edecek. Çünkü geleneğimiz, göreneğimiz bizi bize bağlayan temel değerlerdir. İlçemiz Saray için de, ülkemiz için de elbette çok çalışacağız. Her gün daha ileride olmayı hedefleyeceğiz. Ama değerlerimizi ve birbirimizi unutmadan kendimizi diğerinden ayırt etmeden.” diye konuştu.

“iki gayemiz var"

Başkan Kozuva, konuşmasının devamında ise şunları söyledi: Siz değerli üyelerimizin teveccühüyle göreve geldiğimiz ilk günden beri attığımız her adımda sizi hep yanımızda görmek istedik. Çok şükür her adımımızda da sizi hep yanı başımızda gördük. Desteğinizi bizden hiçbir zaman esirgemediniz. Allah sizlerden razı olsun. Sizden aldığımız bu güç ile iki temel hedefe odaklandık. Birincisi, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasını beş yıldızlı bir dünya markası yapmak, ikincisi, odamıza kayıtlı bütün üyelerimizi dünyaya açmak, dünya çapında firmalarla buluşturmak ve tanıştırmak. Bu iki gaye için gerçekten çok samimi çaba harcadık. Çok önemli girişimlerde bulunduk. Dünyanın dört bir yanında tanınan bilinen, ortaklıkları bulunan beş yıldızlı bir Ticaret ve Sanayi Odasının üyesi olarak saygıyla karşılanıyorlar. İş bağlantıları kuruyor, dünya ekonomisinde rol almaya çalışıyorlar. Şimdi artık sicil kayıt işlemlerinizi de hiç vakit harcamadan internetten online olarak yapabileceksiniz. Bu konuda bilgi internet sitemizde mevcuttur. 2018’de de inşallah bütün işlemlerinizi online yapacak hale geliriz. Artık Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası üyesi olmak bir ayrıcalıktır. Artık Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası kurumsallaşmasını tamamlamış bir oda olarak üyelerine dünya standardında bir oda hizmeti sunmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

Kozuva’nın konuşmasının ardından Saray’da 25 yıl ve üzeri faaliyet gösteren firmalara Çerkezköy TSO yönetimi tarafından ödül verildi.