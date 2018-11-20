Çerkezköy TSO Kasım ayı Meclis Toplantısı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası Kasım ayı Meclis Toplantısı yapıldı. Toplantıya Kapaklı Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy da katıldı.

Kapaklı Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasını (ÇTSO) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ile yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. ÇTSO Meclis Toplantısı'na da katılan Kaymakam Ünlüsoy, “Değerli meclis üyesi arkadaşlar 1 Eylül'de çıkan atama kararnamesi ile Kapaklı'da göreve başladım. Bu süre zarfında çevreyi tanımaya çalışıyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız Süleyman Bey ve Yönetim Kurulu üyeleri ziyaretimize geldiler. Geçen hafta kendisini ziyaret edecektim ama bu hafta meclis toplantıları olduğunu söylediler ve bugün için ziyaret gerçekleştirdik. Çerkezköy donanımlı ve büyük bir yer. Gelecekte de ticaret ve sanayisiyle en büyük ilçeler arasına girecektir. Şu an ilk 10'da olmasa bile ilk 10'a girebilecek şehirlerden. Çünkü bakınca Kocaeli, Bursa, Gaziantep, Kayseri il olmalarına rağmen böylesine donanımlı bir şehir yok. Ben sizlere bir ‘merhaba' demek istedim, tanışmak istedim. Biz de Kapaklı'da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii Kapaklı ilçe oldu ama bizim ayrı gayrımız yok, hepimiz biriz. Bu ülkenin çalışkan, azimli vatandaşlarıyla daha da ileri gideceğiz. Dünyanın en çalışkan, en gayretli insanları bu ülkede yaşıyor. Üzerimize düşen görevi hep beraber yerine getireceğiz. Bizler de Kapaklı idaresi olarak sizlerden talep geldiğinde beraber çalışacağımızdan eminim” dedi.

Oda Başkanı Süleyman Kozuva, Kaymakam Ünlüsoy'a meclis toplantılarına katıldığı için teşekkürlerini sundu. Daha sonra oda meclis üyeleri kendilerini tanıttı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından meclis toplantısında Ekim ayı gelir-gider bütçesi görüşüldü. Ekim ayı geliri 3 milyon 746 bin 55 lira olarak gerçekleşirken, giderin ise 2 milyon 557 bin 556 lira olarak gerçekleştiği bilgisi verildi. İlgili gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.