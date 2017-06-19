Çerkezköy TSO protokol ve üyelerini iftarda buluşturdu

Yalı Restoran’da düzenlenen iftar programına Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Çerkezköy TSO Meclis Başkanı Taha Ülker ve üyeler ile ailelerinin yanı sıra Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcısı Hacı Ünal, İlçe Emniyet Müdürü Murat Ogan, İlçe Jandarma Komutanı Volkan Torun, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Abdullah Öğe, MHP Çerkezköy İlçe Başkanı Ahmet Aydeniz, ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mehmet Özdoğan, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, İlçe Müftüsü Veli Vehbi Bardakçı, TMS Çerkezköy Şube Başkanı Murat Koçak ve çok sayıda davetli katıldı. Okunan ezanın ardından oruçlar açıldı. Yemeğin ardından İlçe Müftüsü Veli Vehbi Bardakçı bir dua gerçekleştirdi. Ardından davetlilere ilahi dinletisi sunuldu.

"İftar programları gelenek olarak devam edecek"

İftar yemeği sonrası konuşan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, 3 ilçede 3 ayrı iftar programının sonuncusunu Çerkezköy’de düzenlediklerini ifade ederek, tüm davetlilere teşekkür etti. Kozuva, “Birlik beraberliğin, yardımlaşma ve paylaşmanın yaşandığı bu rahmet ve bereket ayında, sizleri en kalbi duygularla, saygıyla selamlıyorum. Geçen sene üç ayrı ilçemizde üyelerimize özel iftar vermek nasip olmuştu. İnşallah bu programlar bir gelenek olarak böyle devam edecek. Çünkü geleneğimiz, göreneğimiz bizi bize bağlayan temel değerlerdir. Çerkezköy TSO olarak üyelerimizden aldığımız güçle iki temel hedefe odaklanıyoruz. Birincisi ÇTSO’yu beş yıldızlı bir dünya markası yapmak. İkincisi odamıza kayıtlı bütün üyelerimizi dünyaya açmak, dünya çapında firmalarla buluşturmak ve tanıştırmak. Bu gaye için gerçekten çok samimi çaba harcadık ve önemli girişimlerde bulunduk. ÇTSO’nun bugün geldiği noktayı görenler “nereden nereye” diyorlar, üyelerimiz gittikleri her yerde itibar görüyor. Artık ÇTSO üyesi olmak bir ayrıcalıktır. Bu mübarek günlerde, ibadetlerimiz makbul, dualarımızın kabul olması dileğiyle” dedi.

ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva’nın konuşmasının ardından Çerkezköy’de 25 yıl ve üzeri faaliyet gösteren firmalara Çerkezköy TSO yönetimi tarafından plaket takdim edildi.