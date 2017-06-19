Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 14:48

Çerkezköy TSO protokol ve üyelerini iftarda buluşturdu

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) tarafından bu yıl 3 ilçede düzenlenen 3 ayrı iftar programının sonuncusu Çerkezköy’de yapıldı.

Çerkezköy TSO protokol ve üyelerini iftarda buluşturdu

19 Haziran 2017 14:48


Yalı Restoran’da düzenlenen iftar programına Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Çerkezköy TSO Meclis Başkanı Taha Ülker ve üyeler ile ailelerinin yanı sıra Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcısı Hacı Ünal, İlçe Emniyet Müdürü Murat Ogan, İlçe Jandarma Komutanı Volkan Torun, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Abdullah Öğe, MHP Çerkezköy İlçe Başkanı Ahmet Aydeniz, ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mehmet Özdoğan, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, İlçe Müftüsü Veli Vehbi Bardakçı, TMS Çerkezköy Şube Başkanı Murat Koçak ve çok sayıda davetli katıldı. Okunan ezanın ardından oruçlar açıldı. Yemeğin ardından İlçe Müftüsü Veli Vehbi Bardakçı bir dua gerçekleştirdi. Ardından davetlilere ilahi dinletisi sunuldu.



"İftar programları gelenek olarak devam edecek"


İftar yemeği sonrası konuşan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, 3 ilçede 3 ayrı iftar programının sonuncusunu Çerkezköy’de düzenlediklerini ifade ederek, tüm davetlilere teşekkür etti. Kozuva, “Birlik beraberliğin, yardımlaşma ve paylaşmanın yaşandığı bu rahmet ve bereket ayında, sizleri en kalbi duygularla, saygıyla selamlıyorum. Geçen sene üç ayrı ilçemizde üyelerimize özel iftar vermek nasip olmuştu. İnşallah bu programlar bir gelenek olarak böyle devam edecek. Çünkü geleneğimiz, göreneğimiz bizi bize bağlayan temel değerlerdir. Çerkezköy TSO olarak üyelerimizden aldığımız güçle iki temel hedefe odaklanıyoruz. Birincisi ÇTSO’yu beş yıldızlı bir dünya markası yapmak. İkincisi odamıza kayıtlı bütün üyelerimizi dünyaya açmak, dünya çapında firmalarla buluşturmak ve tanıştırmak. Bu gaye için gerçekten çok samimi çaba harcadık ve önemli girişimlerde bulunduk. ÇTSO’nun bugün geldiği noktayı görenler “nereden nereye” diyorlar, üyelerimiz gittikleri her yerde itibar görüyor. Artık ÇTSO üyesi olmak bir ayrıcalıktır. Bu mübarek günlerde, ibadetlerimiz makbul, dualarımızın kabul olması dileğiyle” dedi.


ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva’nın konuşmasının ardından Çerkezköy’de 25 yıl ve üzeri faaliyet gösteren firmalara Çerkezköy TSO yönetimi tarafından plaket takdim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
TEKİRDAĞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:09
  • Güneş :05:31
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:24
  • Akşam :20:53
  • Yatsı :22:55
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!