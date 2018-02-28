Çerkezköy TSO üyelerine indirimli yazılım programı

Anlaşmaya göre Çerkezköy TSO üyeleri, Özgür Bilgisayar’dan AKINSOFT Wolvox 8 ERP E-BUSINESS programı yeni alımlarında liste fiyatı üzerinden yüzde 60 indirimli alış veriş yapabilecek.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva, protokolle ilgili yaptığı açıklamada, bilişimin iş dünyası için bir zorunluluğa dönüştüğünü belirterek, “Günümüzde büyük küçük demeden bütün firmaların ve iş yerlerinin faaliyetlerini internet ortamına entegre edebilmesi, günümüzün rekabet ortamında olmazsa olmaz bir zorunluluk. Sanayide 4.0’ın gündemde olduğu ve bütün dünya profesyonellerinin akıllı üretime geçmeye başladığı bir sürede bu konu artık bütün firmalar için hayati önem taşımaktadır. Bu amaçla profesyonel iş anlayışı, genç ve dinamik kadrosu ve en önemlisi de yine kendi üyemiz olan Özgün Bilgisayar ile elbette ki üyelerimizin menfaatine yönelik bir anlaşma yoluna gittik. Bu anlaşmaya göre sadece üyelerimize özel AKINSOFT Wolvox 8 ERP E-BUSINESS programının yeni alımlarında 30 Nisan 2018’a kadar liste fiyatı üzerinden yüzde 60 indirim sağladık. Üyelerimizin menfaatine yönelik bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyoruz” dedi

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi üyesi olan bilgisayar firması sahibi Mutlu Özgün de protokol ile ilgili yaptığı açıklamada, tüm Çerkezköy TSO üyelerine, AKINSOFT Wolvox 8 ERP E-BUSINESS programının yeni alımlarında 30 Nisan 2018’e kadar liste fiyatı üzerinden yüzde 60 indirim uygulanacağını taahhüt etti.

Protokole göre bu çalışma Tekirdağ ilindeki tüm çözüm ortaklarının yapacağı satışlarda da geçerli olacak.