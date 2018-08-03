Çerkezköy TSO ve Namık Kemal Üniversitesi işbirliği protokolü imzaladı

Namık Kemal Üniversitesi Senato Salonunda, Rektör Prof. Dr. Osman Şimşek’in başkanlığında toplanan Trakya Kalkınma Ajansı, Tekirdağ Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü yöneticileri, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’de faaliyet gösteren ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, iş adamları ve sanayici dernekleri arasında Sektör Tümleşik Eğitim Programı İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokol törenine Çerkezköy TSO adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Seçkin katıldı. Protokol kapsamında Çorlu Mühendislik Fakültesinde eğitim gören öğrencilerin sektörle buluşmasının, sektörün ihtiyaçlarına göre kendini geliştirme fırsatı yakalamasının ve mezuniyet sonra istihdam imkanına kavuşmasının yolları açılacak.

Mezun olmadan iş tecrübesi kazanacaklar

Konu hakkında açıklama yapan Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer "Bölgemizdeki iş dünyası ve sanayicilerimizin kendi iş yerlerindeki organizasyon ve üretim süreçlerini bilen nitelikli iş gücüne daha kolay ve daha kısa sürede ulaşmalarının yollarını açıyoruz. Peki nedir Sektör Tümleşik Eğitim modeli? 4’üncü sınıftaki mühendislik öğrencilerimizin haftada 3 gün alanlarıyla ilgili bir işletmede, çift danışman gözetiminde (bir akademisyen ve bir sanayici) bir proje konusunda çalışması olarak tanımlanabilir. Devlet üniversiteleri arasında bir ilk olarak, 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren Tekstil Mühendisliği bölümünde uygulamaya başlanan bu STE modeli artık 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren tüm mühendislik bölümlerde uygulamaya başlanacaktır. Fakültemizin bu kararı, 2018 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda 767 bilgi notuyla ilan edilmiştir. İlgili kılavuzda 767 bilgi notunda; ‘Öğrenciler 4. Sınıfın güz veya bahar yarıyılında Sektör Tümleşik Eğitim kapsamında (STE) alanları ile ilgili sektör, kurum ve kuruluşlarda eğitimlerini sürdürebilecektir’ denilmektedir.

Sektör Tümleşik Eğitim Programından Mühendislik öğrencilerimizin kazanımları; Uygulamalı mühendislik eğitimi yapmak, teorik bilgiyi pekiştirme, laboratuvar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, görev yapacakları iş yerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamak, daha kolay iş bulma imkanına kavuşmak, mezun olmadan iş tecrübesine sahip olmaktır. İş dünyasının kazanımları ise; daha kısa sürede nitelikli mühendis yetiştirmek, iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun mühendis kazanmak, üniversite ile işbirliği yapmak, sorunlara proje kaynaklı çözümler bulmak, Düşük bütçeli Ar-Ge ve Ür-Ge imkanı bulmak, Personel adaptasyon süresini kısaltmak, Kaliteli ve verimli üretim yapmak olacaktır. Tüm bu kazanımlar neticede, başta bölgemiz olmak üzere ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacaktır" dedi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Seçkin de imzalanan protokolün bölge, iş dünyası ve sanayiciler ile mühendislik dallarında eğitim alan öğrenciler için hayırlı olmasını ve başarı getirmesini temenni etti.