Çerkezköy TSO yönetiminden birlik mesajı

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva'ya Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Seçkin, Mehmet Danyeli, Ayhan Arslan, Mustafa Ogün Asıl, Mehmet Çetin, Metin Taşdelen ve Rasim Bilgen eşlik etti. Oda heyeti, ilk olarak Kapaklı'ya yeni atanan Kaymakam Mustafa Ünlüsoy'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Kozuva, Kaymakam Ünlüsoy'a yeni görevinde başarılar dileyerek, "Bölgemize hoş geldiniz. Kapaklı, hem sanayi hem de nüfus bakımından oldukça hızlı gelişen ve büyüyen bir ilçemiz. İlçemiz için gerçekleştireceğiniz çalışmalarda Oda olarak destek vermeye hazırız" ifadelerini kaydetti.

Oda heyetinin ziyaretinden mutlu olduğunu belirten Kaymakam Ünlüsoy da "Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, birçok il odasından büyük bir oda. Çalışkanlığıyla da ilçelerimize değer kattığına ve ileride birçok odayı da geride bırakacağına inanıyorum" diyerek birlikte çalışmanın hem ilçe hem de bölge için yararlı olacağının altını çizdi. Ziyaret günün anısına çekilen fotoğrafla son buldu.

Oda heyeti ardından Kapaklı Mal Müdürü İlhami Taşkın'ı ziyaret ederek, yeni görev yerinde başarılarının daim olmasını diledi.

Taşkın'a yapılan ziyaret sonrasında ise Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Oda heyeti burada da "İlçemiz için yapılacak her türlü çalışmada desteğe ve iş birliğine hazırız" mesajını verdi. Sevgi, Oda heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken, ziyaret günün anısına çekilen fotoğrafla sona erdi.