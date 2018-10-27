Çerkezköy TSO'dan 29 Ekim mesajı

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, mesajında şu sözlere yer verdi:

"Cumhuriyetimiz, aziz milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin en somut göstergesidir. Türkiye Cumhuriyeti bugün laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti olmanın sağladığı güçle çağdaş dünyada yerini almakta ve yüzlerce yıl önce olduğu gibi bugün de kendisine karşı oynanan bütün kirli oyunları boşa çıkararak hak ettiği parlak geleceğe doğru hızla yol almaktadır. Cumhuriyetimizin 95. yıldönümünü kutladığımız bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükran, saygı ve rahmetle anıyor; milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.”