İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çerkezköy TSO'dan öğrencilere yardım

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, görev sınırları içerisindeki ilçelerde bulunan ilk ve orta öğretim öğrencilerine kışlık bot ve mont yardımında bulundu.


Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı sebebiyle görev sınırları Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerindeki ilk ve orta öğretim dereceli okullarda eğitim gören öğrencilere 800 bot ile 800 mont yardımında bulundu.


Çerkezköy TSO'dan yapılan açıklamada, "Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak çocuklarımızın, bizim geleceğimiz olduklarının farkındayız. Onlara yapılacak en küçük yatırım bile, hepimizin geleceğinin iyi yönde şekillenmesine yapılan yatırım anlamını taşıyor. Bu sebeple çocuklarımızın her zaman yanında olduğumuzu belirtir, hediyelerimizi güzel günlerde kullanmalarını dileriz" ifadesi kullanıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.