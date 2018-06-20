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20 Haziran 2018 00:05

Çerkezköy TSO’dan ücretsiz “E-ticaret eğitimi” hizmeti

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 21 Haziran’da ücretsiz e-ticaret eğitimi gerçekleştirilecek.

Çerkezköy TSO’dan ücretsiz “E-ticaret eğitimi” hizmeti

20 Haziran 2018 00:05


Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, “Trakya Dijitalleşiyor Projesi” kapsamında ücretsiz e-ticaret, dijital dönüşüm, e-ihracat, dijital Pazarlama gibi konularda eğitim hizmeti sunuyor. Trakya Kalkınma Ajansı, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ve E-ticaret Eğitim Merkezi, E-ticaret SEM Merkezi tarafından desteklenen eğitim hizmeti 21 Haziran 2018 Perşembe günü Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilecek. Alanında uzman sektör temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan eğitmen kadrosu tarafından sunulacak ücretsiz e-ticaret eğitimine katılmak isteyenler www.dijitaltrakya.com/cerkezkoy adresinden kayıt yaptırabilecek.


E-ticaret eğitim programı, E-ticaret Ekosistemi, Teknolojisi ve Girişimcilik üçgeninde hazırlanan program, Dijital Pazarlama’nın ince çizgilerinden, verimli ve sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmaya kadar birçok konuya ev sahipliği yapıyor. Güncel ve yaşanmış tecrübelerin paylaşıldığı tam kapsamlı bu eğitim, kişilere yeni iş modeli hazırlayabilme yeteneği kazandırmayı içeriyor. Bu eğitimler sayesinde kazanılacak bilgi ve tecrübelerle ile ‘E-ticaret Yönetmeni’ olarak profesyonel çalışılabildiği gibi kendi işinin patronu olma vizyonu da kazandırılıyor. Çok kısıtlı sayıda kontenjana sahip bu özel e-ticaret eğitimine katılmak isteyenler www.dijitaltrakya.com/cerkezkoy adresinden kayıt yaptırabiliyor.




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