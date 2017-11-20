Çerkezköy TSO’dan üyelerine ücretsiz online eğitim

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve ABİGEM Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Kozuva söz konusu eğitim hizmeti için ABİGEM’e teşekkür etti. Kozuva konuşmasında şunları kaydetti:

“Üyelerimiz birinci önceliğimiz”

“Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz ilk günden beri önce hızla, odamızı hizmet verebilecek şekilde modernleştirdikten sonra üyelerimizin mevcut durumlarını geliştirmesi, piyasada tanınır bilinir olması için de gerek üyelerimize gerek çalışanlarına dönük eğitimler başlattık. Alanında uzman ve tanınmış insanlarımızı Çerkezköy’e davet ederek üyelerimizi konferans salonumuzda ücretsiz eğitime davet ettik. Her geçen gün bu eğitimlere katılım artarak sürmekte eğitimlerimiz de devam etmektedir. Şimdi Trakya ABİGEM AKADEMİ ile üyelerimize ve birebir eğitime katılma fırsatı olmayanlara internet üzerinden de online eğitim alma imkanı sunmuş oluyoruz. Konferans salonlarında canlı eğitimlerimize katılanların ve buna zamanı olmayan üyelerimizin uygun zamanında online eğitim hizmeti alacak olması hem bizim açımızdan hem üyemiz açısından artı bir gelişmedir ve sevindiricidir. Bu anlamda Trakya ABİGEM AKADEMİ ve Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi Direktörü Fatih Yaldız kardeşimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Üyelerimiz birinci önceliğimizdir. Bu online eğitim hizmetinin de üyelerimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Ücretsiz Online Eğitimi

Çerkezköy TSO’dan online eğitimle ilgili yapılan açıklamada ise, “Trakya ABİGEM AKADEMİ’nin Online Eğitim Sitesi üyelerimizin istifadesine sunulacak şekliyle aktif durumdadır ve üyelerimiz ile personellerinin Ücretsiz Online Eğitim hizmetinden yararlanması, ayrıca kendileri için düşünülen memnuniyet anketine katılabilmeleri mümkündür. Trakya ABİGEM A.Ş. (Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi) Direktörü Fatih Yaldız’ın verdiği bilgi çerçevesinde, üyelerimize “üye memnuniyet anketi” doldurulması karşılığında ise, teşvik anlamında özel ABİGEM AKADEMİ eğitim hizmeti sunulacağı bildirilmektedir. Bunun için üyelerimizin web sitemize girerek ABİGEM AKADEMİ için kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Bu konuda Çerkezköy TSO Web sitemizde POP-Up’ta linki mevcuttur” denildi.

Online Eğitim için şifre uyarısı

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine gönderdiği ise şu bilgilendirmede bulundi:

“Kayıt işlemleri için üyelerimiz www.abigemakademi.com adresinden siteye girip ‘Hemen üye olun’a tıklayıp Çerkezköy Ticaret Ve Sanayi Odası’nı seçerek 36593658 şifreyi girip sonrasında açılan formda kendi bilgilerini girdikten sonra e-mail adreslerine gelecek olan kullanıcı adı ve parola bilgileriyle sisteme giriş yapabileceklerdir.”

Trakya ABİGEM A.Ş. hakkında

Trakya Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi, Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından kurulan ve sayıları ülke genelinde 15 olan AB İş Geliştirme Merkezlerinden biridir. KOBİ’lere rekabetçiliği geliştirmek, iş imkanları oluşturmak, yerel ve ulusal ekonomiye katkıyı güçlendirmek için geniş kapsamlı bir iş geliştirme hizmeti sağlamak amacıyla kurulan Trakya ABİGEM, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası’nın hizmet binası bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Trakya ABİGEM’in temel kuruluş amacı, bölgedeki KOBİ’ler başta olmak üzere tüm Türkiye’deki KOBİ’lerin rekabet seviyelerinin ve uluslararası piyasalarda aktivitelerinin arttırılması olarak tanımlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde Trakya ABİGEM, asıl olarak KOBİ’leri desteklemeye yönelik bir kurum olmakla birlikte, yasal statü, sektör ve büyüklük gözetmeden tüm kurumlara ve işletmelere hizmet sağlamaktadır.

İlk açılışı 5 Ocak 2009 tarihinde yapılan Trakya Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Mart 2011 tarihinde Anonim Şirket olmuştur. Ortaklarımız ilimizin ve bölgemizin önde gelen kurum ve kuruluşlarından oluşmaktadır. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ABİGEM’in iş ortakları arasında olup Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva Trakya ABİGEM A.Ş Yönetim Kurulu Üyesidir.