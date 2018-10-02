Çerkezköy yarı olimpik yüzme havuzu inşaatı devam ediyor

Sporun destekçisi ve sporcunun dostu olan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin, sportif alandaki dev yatırımlarından biri olan Çerkezköy Olimpik Yüzme Havuzu'nun inşaat çalışmaları devam ediyor.

Güçlü sanayisi ve gelişmiş ekonomisiyle Türkiye'nin her yerinden göç alan Tekirdağ, bir milyona yaklaşan genç nüfusuyla pek çok alanda olduğu gibi sportif alanda da büyük bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Tekirdağlı sporcular ve spor kulüplerine destek olan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, bölgesel, ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarıyla temsil edecek yeni sporcuların yetişmesi için yatırımlar yapıyor.

Halkın yoğun katılım gösterdiği bir tören ile coşkulu bir ortamda temeli atılan Çerkezköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun inşaatı hızla yükseldi.

Proje hazırlanırken tüm ihtiyaçlar gözetildi

Çerkezköy'de yüzme sporcularının yetişmesine imkan sağlayacak tesisin bünyesinde, 1 yarı olimpik yüzme havuzu, 1 çocuk havuzu, 520 kişilik tribün, sauna, fitness center, antrenör odaları yer alıyor. Proje kapsamında tesisin önünde koşu alanları ve bisiklet yolları da yapılacak.

“Hizmet aşkını ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ideallerinden alıyoruz”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, tesiste yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Albayrak yaptığı açıklamada, “İnşa etmekte olduğumuz bu tesis, uzun yıllar boyunca halkımıza hizmet verecek. Biz heyecanı, enerjiyi ve hizmet aşkını Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ideallerinden alıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün, ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' anlayışıyla yetişecek ve dünya çapında büyük başarılar elde edecek sporcuların yetişeceği umuduyla tesisin Çerkezköy ilçemize ve Tekirdağ'ımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.