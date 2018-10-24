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Çerkezköy'de 60 bin liralık telefon hırsızlığı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Atatürk Caddesi’nde bulunan cep telefonu mağazasından piyasa değeri 60 bin TL’lik cep telefonlarını çalarak kayıplara karışan şahıslar yakalandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Atatürk Caddesi'nde bulunan cep telefonu mağazasından piyasa değeri 60 bin TL'lik cep telefonlarını çalarak kayıplara karışan şahıslar yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, önceki aksam Çerkezköy ilçesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir telefon mağazasının camını kıran kar maskeli iki kişi iş yerinde bulunan 60 bin TL değerindeki telefonları alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri şahısların İstanbul'da olduğunu belirledi. Operasyon için düğmeye basan ekipler hırsızlık zanlısı Furkan Y, Şehmus Ö. ve Şehabettin Ö.'yü olaydan 12 saat geçmeden İstanbul'da üç ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakaladı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen üç şahıs ifadelerinin ardından bugün Çerkezköy Adliyesine çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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