Çerkezköy'de 781 kişi kanser taramasından geçti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 12 Kasım'dan beri hizmet veren Pembe Prenses Kanser Tarama Tırı'na 781 kişi başvuruda bulundu.

Çerkezköy'de vatandaşlara ücretsiz kanser taraması yapan Pembe Prenses Kanser Tarama Tırı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber kapısında uzun kuyruklar oluşan Pembe Prenses Tırı'na 5 günde 781 kişi başvurdu.

Çerkezköy Devlet Hastanesi bahçesinde 12 Kasım Pazartesi günü açılan Pembe Prenses Tırı vatandaşlara ücretsiz kanser taraması gerçekleştiriyor. İlk 2 günde 200 kişinin başvurduğu tırda 5 günde 781 kişi kanser taramasından geçti. 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere yapılan kolorektol tarama testine 244 kişi başvururken, dünyada en sık görülen meme kanserine ise 262 kişi başvurdu. 30-65 yaş arası kadınlara yapılan rahim ağzı kanser taramasına ise 275 kişi başvuru yaptı. Toplamda 781 kişi kanser taramasından geçerken hafta sonu da ziyaretçilere açık olan tırın 30 Kasım'a kadar hizmet vereceği kaydedildi.