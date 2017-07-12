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12 Temmuz 2017 12:13

Çerkezköy’de Milli Birlik Günü etkinlikleri

Çerkezköy protokolü, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Çerkezköy Şehitliği’ni ziyaret etti.

Çerkezköy’de Milli Birlik Günü etkinlikleri

12 Temmuz 2017 12:13

Okunan Kur’an-ı Kerim ve İlçe Müftüsü Veli Vehbi Bardakçı tarafından edilen duanın ardından şehitlerin kabrine karanfil bırakıldı.


Çerkezköy Şehitliğinde düzenlenen anma törenine Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Belediye Başkanı Vahap Akay, 3. Zırhlı Tugay Komutanı Tank Albay Engin Candaş, Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı Edip Emre Gürol, İlçe Emniyet Müdürü Murat Ogan, Merkez Komutanı Binbaşı Fuat Dönmez, Belediye Başkan Yardımcısı Enver Bayram, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Ercan Erdoğan, CHP İlçe Başkanı Engin Camcı, MHP İlçe Başkanı Ahmet Aydeniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, Milli Eğitim Şube Müdürleri Abdullah Nair ve Yusuf Hayri, İlçe Mal Müdürü İlhami Taşkın, İlçe Nüfus Müdürü Gülhan Yavuz, İlçe Tarım Gıda Hayvancılık Müdürü İsa Altay, ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necmi Akman, Çerkezköy Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Kenan Çetin, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sevgican Aydoğan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çerkezköy Temsilcisi Hasan Hüseyin Yarlıgan ve gaziler ile şehit aileleri ve muhtarlar katıldı.


Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan 15 Temmuz Şehitlerini Anma programında, daha sonra Çerkezköy Müftüsü Vehbi Bardakçı tarafından dualar edildi. Duaların yapılmasının ardından tüm katılımcılar Çerkezköy Şehitliğinde bulunan şehitlerimizin kabirlerine karanfil bıraktı. Şehitlerimizin kabirleri başında dualar edilmesinin ardından Çerkezköy Şehitliğindeki anma programı sona erdi.


15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ise Osmanlı Caminde şehitlerimiz için mevlit okutuldu.




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