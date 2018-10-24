Çerkezköy'de muhtarlarla buluşma toplantısı

Vali Mehmet Ceylan, Çerkezköy'de muhtarlarla bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün genelgesi gereğince, Vali Mehmet Ceylan başkanlığında yapılan “Muhtarlarla Buluşma Toplantıları”nın Ekim ayı toplantısı Çerkezköy Kaymakamlık Toplantı Salonunda düzenlendi.

Toplantıya Vali Mehmet Ceylan'ın yanı sıra, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, İdare ve Denetim Müdürü Aysel Erkmen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Volkan Torun, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, İlçe Yazı İşleri Müdürü Muhteber Kuralay, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Ceylan, "Bu ay ki toplantımızı Çerkezköy'de yapıyoruz. Bundan önceki toplantılarımızda olduğu gibi bu toplantımızda da asıl amacımız hem size aktarmak istediğimiz konularla ilgili kısa bir değerlendirmeden sonra sizlerin görüş ve önerilerinizi alarak toplantımızı neticelendirmek. Bu amaçla özellikle Çerkezköy kırsalı çok olmayan bir ilçe olduğu için biraz daha rahat. Ancak nüfus olarak oldukça yoğun bir nüfus bulunuyor. Bunun vermiş olduğu hem zorluklar hem de tabii ki sorumluluk gerekiyor. Hem vatandaşlarımızın sorunlarını birebir sizlerden alabilme imkanı elde edebilmek hem de bizlerin hem kamu hizmeti sunması açısından hem genel asayiş ve kolluk açısından muhtarlarımızın desteği ve onların bizlere vermiş oldukları güçle birlikte Çerkezköy ilçemizde inşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da huzurlu bir ortam içerinde vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Muhtarların destek ve katkılarının önemli olduğunu kaydeden Ceylan "Bizim özellikle vatandaşımızın huzurlu bir şekilde bulundukları mahallelerde yaşamlarını sürdürebilmeleri açısından bize düşen emniyet ve jandarmamız ile birlikte diğer kamu hizmetlerinin sunumu açısından kaymakamlık başkanlığında burada gerekli çalışmaları yapıyorlar. Yine yerel yönetimler de kamu hizmeti açısından kendilerine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Birlikte önemli olan buradaki insanımızın hayatını nasıl kolaylaştırabiliriz, onlara nasıl daha iyi hizmet sunabiliriz arayışı içerisindeyiz. Bizim için tabii ki önemli olan vatandaşımızın huzurla asayişidir. Bu konuda her zaman sizler aynı hassasiyeti gösterirseniz o mahalledeki yaşayanları yine de mahalleleriniz ne kadar büyük de olsa ne kadar ulaşımı zor da olsa sizlerden daha iyi bilen olmaz. Çünkü bizler bu konularda daha geniş bir perspektiften olaya baktığımız için siz o mahallenin birer temsilcisi olarak inşallah bu konularda bize destek olacaksınız. Bizim için asıl değerli konulardan birisi bu asayiş konusudur. Özellikle mahallelerimizdeki hem bir takım olumsuz gelişmeleri direkt olarak bize aktarmanız hem de emniyet ve jandarmamıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek olmaktır" diye konuştu.

Vali Ceylan'ın konuşmasının ardından, muhtarlar söz alarak mahallelerin sıkıntılarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini Vali Ceylan'a ve yetkililere iletti.