Çerkezköy'de okul güvenliği toplantısı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde geniş bir katılımla okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

Çerkezköy'de öğrencilerin muhtemel şiddet olayları ile madde bağımlılığı ve diğer kötü alışkanlıklardan korunmaları için çağın gereklerine uygun güvenli eğitim ortamları sağlanarak, topluma yararlı, ruh ve beden sağlığı yerinde, kendine güvenen, ülkeye yararlı bireyler olarak yetişmelerinin sağlanması amacıyla bütün paydaşlar tarafından işbirliği ile okul güvenliği önlemlerinin ele alındığı okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, çevresel riskler ve okulların fiziksel yapıları göz önünde bulundurularak risk analizine dayalı plan çerçevesinde okul kolluk görevlileri, güvenli eğitim koordinasyon görevlileri ve okul giriş çıkış saatlerine göre ekiplerin belirlendiği, birinci ve ikinci öncelik dereceli ilkokul, ortaokul ve liselerin tamamına ‘özel güvenlik görevlisi' görevlendirildiğine değinildi.

Çerkezköy Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıya Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Şahin Karakaş, İl Milli Eğitim Müdür Fuat Asım Arvas, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, şube müdürleri, öğretmenler, veliler, okul aile birliği başkanları katıldı.