Çerkezköy’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Çerkezköy’de bir evin bahçesinde bulunan çamaşır makinesine yıldırım düşerken pek çok sokakta da apartmanların bodrumlarını su bastı, yollardaki asfaltlar kalktı.

Bağlık Mahallesi Seher Sokak üzerinde bulunan bir binanın hemen yanına yıldırım düştü. Apartmanın bahçesinde kullanılmayan bir çamaşır makinesinin üzerine düşen yıldırım kısa süreli paniğe neden oldu.

Yağmurun şiddetini arttırması ile beraber Fevzipaşa Mahallesi, Gülümser Sokakta da olumsuzluklar yaşandı. Sokak üzerinde bulunan Yeşil Apartmanı’nın bodrum katını su bastı. Baskından dolayı binanın asansör boşluğunda biriken yağmur suyu asansörün çalışmasını durdurdu. Tıkanan rögarlardan dolayı sular sokaklara akarken, pek çok sokakta asfaltlar söküldü.