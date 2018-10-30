Çerkezköy'de Volkan Konak rüzgarı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla Karadeniz'in sevilen sesi Volkan Konak sahne aldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Çerkezköy ilçesinde Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen Volkan Konak konserine, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, davetliler ve çok sayıda Çerkezköylü vatandaş katıldı.

Yaklaşık iki saat süren konser boyunca başarılı performansı ile Çerkezköylülere unutulmaz bir gece yaşatan Volkan Konak, sevilen şarkılarını vatandaşlarla bir ağızdan söyledi. Cumhuriyet Bayramı coşkusunun tavan yaptığı konserde Çerkezköylü vatandaşlar, Volkan Konak'ın şarkılarıyla doyasıya eğlendi.

Konserin sonunda Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Volkan Konak'ı Çerkezköy'de ağırlamaktan dolayı memnun olduklarını ifade ederek sanatçıya çiçek takdim etti. Volkan Konak da Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Çerkezköylülerle birlikte yaşamaktan büyük keyif aldığını belirtti ve konsere katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti.