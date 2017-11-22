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22 Kasım 2017 17:22

Çerkezköy’de yol yapım çalışmaları

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Çerkezköy’ün Kızılpınar Mahallesine bağlı Hürriyet Caddesi’nde devam eden yol betonlama çalışmalarında sona gelindi.

Çerkezköy’de yol yapım çalışmaları

22 Kasım 2017 17:22


Çerkezköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kızılpınar Mahallesinde TESKİ tarafından altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde üst yapı ve yol çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. TESKİ tarafından altyapı çalışmaları tamamlanan Hürriyet Caddesi’nde, kaldırım yapımı da tamamlanırken, yol betonlama çalışmalarında da sona gelindi. Kızılpınar Mahallesi ana caddelerden sonra, yol ve kaldırım çalışmaları, Çerkezköy Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde altyapısı tamamlanan sokaklarda da tüm hızıyla devam edeceği bildirildi.




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