Çerkezköy’de zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaza ile ilgili edinilen bilgiye göre, Çerkezköy-İstanbul yolu Büyükçavuşlu mevkiinde aracını ana yolun sağ şeridine park eden Hüseyin Kök idaresindeki 35 AD 9532 plakalı otomobili fark edemeyen iki otomobil ve bir tanker zincirlemeye kazaya karıştı. Kazada Kazım Aykar idaresindeki 34 NU 6760 plakalı otomobil, Metin Aydemir idaresindeki 16 ZG 280 plakalı tanker, Şener Akbak idaresindeki 39 BF 122 plakalı kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü Şener Akbak’ın (44) yanı sıra otomobillerde bulunan Tayfun İşçe (29) ve Furkan Karaca (29) hafif yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kaza dolayısıyla Çerkezköy-İstanbul yolu bir süre tek şeritten sağlandı. Jandarma ekiplerinin kaza ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.