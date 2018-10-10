Ceviz bahçeleri incelendi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ceviz bahçeleri ve ceviz işleme tesisinde incelemeler yapıldı.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Süleymanpaşa Işıklar Mahallesi'nde bulunan ceviz bahçelerinde ve ceviz işleme tesisinde incelemelerde bulundu. Vali Ceylan, Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca ile birlikte ceviz bahçelerini ve ceviz işleme tesisini gezerek çalışmalar hakkında işletme sahibi Melek Kürüm ve diğer yetkililerden bilgi aldı.