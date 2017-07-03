Şenlik sırasında ayrıca yapımı tamamlanan Cevizlik Deresi ıslah çalışmasının açılışı da yapıldı.

Başkan Albayrak, eşi Gülseren Albayrak ile katıldığı açılış töreninde AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve TESKİ genel müdür yardımcıları da yer aldı. Başkan Kadir Albayrak, ayrıca şenlik kapsamında kurulan stantları gezerek esnafa hayırlı işler diledi.

14. Yayla Şenliği’nde ilk konuşmayı gerçekleştiren TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, uzun yıllar Karadeniz bölgesindeki illerde görev yaptığını belirterek, Karadeniz insanını çok iyi tanıdığını ve çok sevdiğini söyledi. Şafak Başa, "Göreve ilk başladığımda Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin daveti üzerine lokallerine gelmiş ve burada Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve mesai arkadaşları ile birlikte vatandaşlarla buluşmuştuk. O zaman vatandaşlarımız bizlere sıkıntılarını dile getirmişlerdi. Bizler de Başkan Kadir Albayrak’ın talimatı ile harekete geçerek çalışmalara başladık. Bu çalışmalar kapsamında dere ıslah çalışmalarını tamamladık. Yine vatandaşlarımızın geçişini kolaylaştırmak için iki adet yaya köprüsü ve bir adet araç köprüsü inşa ettik. Yakın zamanda Başkan Kadir Albayrak’la beraber Mesudiye Kurultayı’na katılmak için Ordu’ya gittik. Oradan size hem Orduluların selamlarını hem de Karadeniz havası getirdik. Güzel bölgenin güzel insanlarına en iyi dileklerimi sunuyor ve şenliğin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, "Yıllardır gerçekleştirilen Mesudiye Kurultayı’na katılmak için Ordu’nun Mesudiye ilçesindeydim. Oradaki coşkuyu yerinde gördüm. Karadeniz’deki yaylaların güzelliği Karadenizlilerin kalbine vurmuş. Fakat Karadeniz insanın bir diğer özelliği var ki, bu benim için en önemli özellikleridir. O da, kalplerinde taşıdıkları yurt ve Atatürk sevgisidir. Bu anlamda tüm Karadenizli vatandaşlarımı kutluyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak hem Tekirdağ’a hem de Süleymanpaşa’nın Karadeniz Mahallesine hizmetlerimiz devam edecektir. Ben 14 yıldan bu yana süren Yayla Şenliklerini kutluyor, daha uzun yıllar coşku ve kardeşlik içinde kutlanmasını temenni ediyorum" dedi.

Şenlikte diğer konuşmaları gerçekleştiren Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz ve Karadeniz Mahallesi Muhtarı Hasan İncehasan ise, Kadir Albayrak ve Şafak Başa’ya Karadeniz Mahallesine yapılan yatırımlardan dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa’ya plaket takdim edildi. Açılış töreni plaket takdiminin ardından son buldu.