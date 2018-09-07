Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar, Tekirdağ’da

Ziyaretten sonra Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde yapılan toplantılar basına kapalı yapıldı.

Tekirdağ’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, ilk olarak Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan’ı ziyaret etti. Valilik Makamında geçen Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, çalışmalar hakkında Vali Ceylan’dan bilgi aldı. Valilik ziyaretinin ardından Birpınar, Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne geçti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çalışmaları konusunda yapılan toplantı ve sunumlar basına kapalı yapıldı.