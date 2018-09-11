Çevreci çifte teşekkür plaketi

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene'de çevre duyarlısı Neslihan ve Murat Keleş çiftine sergilemiş olduğu örnek davranışlarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Mahallesi Zübeyde Hanım Parkı'nda sorumsuz vatandaşlar tarafından etrafa atılmış çöpleri tek tek toplayarak Ergene halkına örnek bir davranış sergileyen çevre duyarlısı çifte Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel tarafından bu güzel davranışlarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Ergene'de bu yıl 5.'si düzenlenen Boza Festivali ve Sünnet Şöleninde konuşmasını tamamladıktan sonra sahneye genç çiftleri çağıran Başkan Yüksel konser alanını dolduran binlerce kişiye genç çiftin yapmış olduğu bu güzel davranışı anlatarak Ergene'de parklarımıza hep birlikte sahip çıkma ricasında bulundu. Başkan Yüksel, “Parklarımızı yapmak kadar korumak ta önemli. Sizler için yapılanları korumanızı rica ediyorum” dedi.

Teşekkür plaketini Yüksel'in elinde alan Neslihan ve Murat Keleş çiftine çiçeklerini de Ergene Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve aynı zamanda Trakya Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı olan Doğan Durmaz takdim ederek genç çifti tebrik etti.