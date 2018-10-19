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Çevreci proje SUÇEP'de bin öğrenciye ulaşıldı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin iki yıldır sürdürdüğü Süleymanpaşa Uygulamalı Çevre Bilinci Eğitimi Projesi (SUÇEP) kapsamında eğitim alan öğrenci sayısı bine ulaştı.


Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin düzenli olarak gerçekleştirdiği okul ziyaretleri kapsamında eğitimler, ekipman temini ve atık toplanması faaliyetleri devam ederken, talep eden okulların ve diğer kurum ve kuruluşların eğitim talepleri de yerine getiriliyor. Son olarak Karadeniz Mahallesi'ndeki 100. Yıl Mehmet Sadık Özyüksel İlkokulunda eğitim düzenleyen ekipler, kısa sürede bin öğrenciye ulaştı.


Öte yandan eğitim öncesi öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin birlikte hazırladığı yöresel kıyafetleri ile yöresel yemek sürprizi yüzlerin gülmesini sağladı. Proje kapsamında öğrencilere temel çevre bilinci kazandırılıp özellikle geri dönüşüm konusunda katkıda bulunmaları ve proje ile toplumun temel yapı taşlarına ulaşıp genele yayılmasının hedeflendiği belirtildi.

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