Cezaevleri kampüsüne yapılacak caminin temeli törenle atıldı

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa ile Muratlı yolu üzerinde bulunan cezaevi kampüsünde cezaevi personeli tarafından oluşturulan dernek ve hayırseverler tarafından imece usulü ile 550 metrekare alanda yapılacak caminin temeli atıldı. Caminin temel atma törenine Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Tekirdağ Adliyesinde görevli savcı ve hakimler, cezaevi personeli ve İl Müftüsü İsmail İpek katıldı. Tören, İl Müftüsü İsmail İpek'in okuduğu dualar sonrası kesilen kurbanın ardından temele harç dökülmesi ile son buldu.