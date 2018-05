Tekirdağlılara hitap eden İnce, Gazze’ye gideceğini ifade etti. Ayrıca İnce, 19 Mayıs’ta Samsun’da seçim manifestosunu açıklayacağını duyurdu.

“Gazze’ye ben gideceğim”

Tekirdağ’da düzenlediği miting ile seçim vaatlerini anlatan Cumhurbaşkanı adayı İnce, Cumhurbaşkanı olduktan sonra kendisinden önceki dönemlerde bitmemiş olan projeleri bitireceğini ve yarım kalmış sözleri tamamlayacağını söyledi. İnce, “Bugün miting yapıyor. Filistin ile ilgili bir miting. Acaba Filistin mi, seçim mitingi mi? İsrail’e bu konuda dik durmak istiyor musun? ‘Mavi Marmara’dan aldığın 20 milyon lira var ya onu bir iade et. Büyükelçi geriye çek, İsrail mallarını boykot et’ diyorum. ‘Yok’ diyorlar. ‘Bunların hiçbirini yapamam’ diyorlar. ’Ne yaparım, miting yaparım.’ Yani senin derdin Filistin değil. Orada Müslümanlar inim inim inliyor. Sen seçim derdine girmişsin. ‘Söz vermişti 2007’de Gazze’ye gideceğim’ diye. 5 yıl geçti Gazze’ye gidemedi sadece Gebze’ye gitti. Tekirdağ’dan söz veriyorum Sayın Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olarak verdiği sözler yarım bıraktığı doğru projeler devam edecek. Devlette devamlılık esastır. Onları yapmak boynumun borcudur, Gazze’ye ben gideceğim” diye konuştu.

İnce, bildirgesini 19 Mayıs’ta Samsun’dan açıklayacak

19 Mayıs’ta Samsun’da seçim manifestosunu duyuracağını belirten İnce, “1990’lı yıllarda ücretliler bordrolular milli gelirden yüzde 30 pay alıyorlar. Bugün ücretlilerin milli gelirden aldıkları pay yüzde 17, dolar 4 buçuk lira, euro 5 buçuk lira, yüzde 12 enflasyon, 53 milyar dolar cari açık, gençlerin yüzde yirmisi işsiz. Yani kamyon duvara çarpmaya doğru gidiyor. 16 sene yapamamış, şimdi bir manifesto hazırlamış. Manifesto gelecek bildirisi demektir. Senin geleceğe dair söz söyleme hakkın yok. Sen ancak iflas belgesi açıklarsın. Ama Muharrem İnce yarın gelecek bildirgesinin manifestosunu açıklayacak. Yarın 19 Mayıs Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı gün. Böyle anlamlı bir günde Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce gelecek bildirgesini yarın Samsun’dan açıklayacak” diye konuştu.

“Abidik işler yapmayın”

İnce, YSK üyelerine yönelik “Abidik işler yapmayın” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Oyunuzu kullandıktan sonra hiçbir kuşkunuz olmasın. YSK’da şöyle olur, böyle olur, hiçbir şey olmaz. YSK üyelerini uyarıyorum 24 Haziran’da, Yalova’da oyumu kullandıktan sonra hemen Ankara’ya geçeceğim. Türkiye’nin her yerindeki avukat arkadaşlarım, cübbelerinizi arabanızda taşıyın. Her an sizi Ankara’ya çağırabilirim. YSK üyelerine sesleniyorum: Abidik gubidik işler yapmayın 50 bin avukatla, 50 bin cübbeli avukatla YSK’nın önüne geliriz. YSK üyelerinden torpil istemiyoruz. Kayırma istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz. Eğer oralarda yanlış işler yaparsanız, Türkiye’nin bütün sokaklarında fotoğrafınızı asarım sizin, sokağa çıkamazsınız”.