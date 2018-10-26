CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı: “Biz ittifak yapacağız”

Tekirdağ'da gerçekleşen CHP'nin Trakya bölge toplantısında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Devlet Bahçeli'nin bu krizin sorumluluğundan kaçamayacağını ifade ederek, MHP ve AK Parti arasındaki ittifakın bozulmadığını söyledi.

Tekirdağ'da bir otelde düzenlenen CHP'nin bölge toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın yanı sıra Trakya'daki parti teşkilatı yöneticileri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Trakya'daki bölge toplantısının ev sahipliğini Tekirdağ yapıyor. Sayın başkanımıza ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Yarın da son bölge toplantımızı İstanbul'da gerçekleştireceğiz ve 2 aylık bu süre içerisinde gerçekleştirdiğimiz bölge toplantılarının sonucunda yerel yönetim seçimlerine giderken Cumhuriyet Halk Partisi ile bugünkü yöneticiler ve önceki yöneticiler bu altı aylık sürecin nasıl yön vermemiz gerektiği konusunda görüşlerini doğrudan genel merkez yöneticilerine milletvekillerine ve hepimizin bir arada olduğu ortamda ifade etmiş olacaklar” dedi.

“Devlet Bahçeli sizce bu krizin sorumluluğundan kaçabilir mi”

Oğuz Kaan Salıcı konuşmalarının devamında, “Adalet ve Kalkınma Partisi yalnız mı? Hayır yalnız değil ortada bir Cumhur İttifakı var siz bakmayın mecliste birbirlerine atıştıklarına. Cumhur İttifakı devam ediyor diyorlar mı arkadaşlar diyorlar. McKinsey Türkiye'ye geldiğinde göğsünü gererek savunan Devlet Bahçeli sizce bu krizin sorumluluğundan kaçabilir mi” diye konuştu.

“İttifak yapacağız”

“Konuyu ne kadar değiştirmeye çalışırsan da çalışsınlar onların bir ittifak tartışması var” diyen Salıcı CHP'nin de bir ittifak tartışması olduğunu ifade ederek, “Onlar diyorlar ki biz ittifak yapmayacağız. Biz ittifak yapacağız arkadaşlar size 24 Haziran seçimlerinde oy vermiş olan bugün nefesi açlıktan kokan, ‘Elim kırılsaydı da oy vermeseydim' diyen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçmenleri ile biz ittifak yapacağız. Emeklilikte yaşa takılanlar, ondan sonra mecliste emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözmek için ittifak yapan AKP ve MHP'ye oy veren seçmenleri ile ittifak yapacağız biz bu ülkenin yoksulluğuna çiftçisi ile esnafı ile ittifak yapacağız” diyerek konuşmalarını noktaladı.

“Ligden düşmeye 1 tık kaldı”

Daha sonra kürsüye gelen CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise, “Enflasyon rekorlar kırıyor. Eylül ayında tek bir ayda enflasyon 6,3 oldu. Bu dünyada 188 ülkenin 153 ülkedeki yıllık enflasyonda daha fazla bizdeki 1 aylık enflasyon. Yılbaşından bu yana gerçekleşen enflasyon ise yüzde 20'yi buldu biliyorsunuz. Türkiye yıllardan beri ilk en büyük ekonomiler liginde ilk 20'nin içinde G20 Ülkesi de öyle oldu. Önümüzdeki yıl 20. sıraya düşüyoruz. Ligden düşmeye 1 tık kalıyor” diye konuştu.

CHP Bölge Toplantısı daha sonra basına kapalı devam etti.