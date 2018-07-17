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17 Temmuz 2018 23:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ’da

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu, partisinin Trakya Bölgesi yöneticileriyle Tekirdağ’ın Marmaraerğlisi ilçesinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ’da

17 Temmuz 2018 23:00


Akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan kalkan uçakla İstanbul’a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirağ’daki programının ilkinde Marmarareğlisi ilçesini ziyaret etti. Akşam yemeğini burada partililerle yiyen Kılıçdaroğlu’nun gece saatlerinde Çorlu’ya geçerek ilçede konaklayacağı belirtildi.


Kılıçdaroğlu’nun programı


Çorlu programında ilk olarak Çorlu Devlet Hastanesine ziyaret gerçekleştirecek olan Kılıçdaroğlu, burada tren kazasında yaralananları ziyaret edecek. Ardından Ergene’nin Vakıflar Mahallesi’ne geçecek olan Kılıçdaroğlu taziye ziyareti yapacak ve yeniden Çorlu’ya dönerek Sarılar Mahallesi’ne geçecek. Kemal Kılıçdaroğlu burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak tren kazasına ilişkin olarak CHP tarafından hazırlanan raporu kamuoyuyla paylaşacak.


Tekirdağ programlarının son ziyaretini Muratlı’nın Aşağısevindikli ve İnanlı Mahalleleri’ne yapacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yapacağı taziye ziyaretlerinin ardından bölgeden ayrılacak ve Edirne’nin Uzunköprü ilçesine gidecek.




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