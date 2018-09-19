CHP Sözcüsü Öztrak: "Bizim gündemimizde ittifak yok"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Biz tabanda mutabakata inanırız. Hiç kimseyle herhangi bir görüşme içerisinde değiliz. Biz dümdüz yolumuzda ilerleyeceğiz" dedi.

CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP Tekirdağ İl Teşkilatı binasında düzenlediği basın toplantısında iktidar partisinin kendilerini hep HDP ile yan yana koymasını anlamadığını belirterek, ayrıca hiçbir partiyle ittifak yapmayacaklarını vurguladı.

Havaalanı işçilerinin eylemlerine değinen Öztrak, “Havaalanında çalışanlar bir eylem yaptılar. Bu eylemle ilgili olarak da Ulaştırma Bakanlığı bir açıklama yapmış. Açıklamada Gezi olaylarıyla başlıyor, ondan sonra 29 Ekim'de bu havaalanının yetişmemesiyle ilgili olarak bazı marjinal grupların, HDP ve CHP'nin bazı vekillerinin destek verdiği provokasyonlardan bahsediyor. Ben şu anda hakikaten bu iktidar partisini anlamakta zorluk çekiyorum. Neden bizi sürekli HDP ile yan yana getirmeye çalışıyorlar anlayamıyorum. Bizim arkadaşlarımız evet oraya gitti, durumu gözlemlemek amacıyla gitti. Orada bir ızdırap var, orada tahta kuruları içerisinde yattıklarından şikayetçi olan işçiler var” dedi.

“Bizim gündemimizde ittifak yok”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın "CHP ve HDP'nin ittifak yapacağı" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Öztrak, “Anlaşılan bu Cumhur İttifakı tabii bu ittifak lafı kanunen yok. Cumhur İttifakı korosuna Lütfi Bey bir an önce İYİ Parti'yi katmaya niyetli. Tekrar söylüyorum, bizim gündemimizde ittifak yok. Biz İYİ Parti'ye oy veren seçmenlerin, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren seçmenlerin, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren seçmenlerin, diğer partilere oy veren seçmenlerin tamamının oyuna talibiz. Biz tabanda mutabakata inanırız. Hiç kimseyle herhangi bir görüşme içerisinde değiliz. Biz dümdüz yolumuzda ilerleyeceğiz. Biz, tekrar söylüyorum bugün hangi partiye oy vermiş olursa olsun tüm seçmenin oyunu toplayarak mahalli idare seçimlerini açık ara kazanmaya talip olan partiyiz” diye konuştu.