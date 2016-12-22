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22 Aralık 2016 15:31

CHP Tekirdağ İl Kadın Kolları’ndan TESKİ’YE tebrik

CHP Tekirdağ İl Kadın Kolları’ndan TESKİ’YE tebrik

22 Aralık 2016 15:31

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Ormancı ve kadın kolları üyeleri, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Dr. Şafak Başa’yı makamında ziyaret etti.
Ziyaret sırasında TESKİ’nin Tekirdağ genelinde yapmış olduğu yatırımlar ve yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. İl kadın kolları üyeleri de yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. TESKİ’nin il genelinde sürdürdüğü çalışmaları halkın daha detaylı bir şekilde bilmesi için gerekli tüm sosyal çalışmaları yaptıklarını ve yapacaklarını dile getirdiler. TESKİ’nin var gücüyle ortaya çıkardığı bunca projenin Tekirdağ’ın geleceğine ışık tuttuğunu ve sergilenen bu başarıdan ötürü TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa’yı tebrik ettiler.
Genel Müdür Başa, CHP İl Kadın Kolları Yönetimi’nin TESKİ’yi ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, yaptıkları çalışmalar ve TESKİ’yi desteklemelerinden ötürü teşekkür etti.



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