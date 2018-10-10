CHP Tekirdağ Milletvekili Aygun: "Trakya, Türkiye'nin en çok kanser görülen bölgesi"

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, TBMM'ye verdiği araştırma önergesinde, sanayi tesislerinin arıtmadan Ergene'ye bıraktığı arsenik, kadmiyum gibi ağır metaller nedeniyle Trakya'nın Türkiye'nin en çok kanser görülen bölgesi olduğunu kaydetti.

Aygun, Trakya'da görülen kanser artışının kapsamlı olarak incelenmesi için TBMM'ye araştırma önergesi verdi. Trakya'da kanserden ölüm vakalarının 2011 yılından itibaren istatistiklere yansıyacak oranda arttığına işaret eden Aygun, Ergene Nehri'ndeki aşırı kirliliğin büyük sağlık sorunları oluşturduğunu ifade etti. TÜİK 2017 istatistiklerine işaret eden Aygun, kanser oranının en çok görüldüğü ilk 5 il arasında yüzde 23.2 ile Kırklareli ve yüzde 23.2 ile Tekirdağ'ın geldiğini ifade ederek, Edirne'de ölüm nedenlerinin 2. sırasında yüzde 21.9 ile tümörün geldiğini söyledi.

Kanserden en çok ölüm yaşanan kentler

CHP'li Aygun, TÜİK Mayıs 2017 tarihli ölüm nedenleri istatistik verilerine göre, Türkiye'de her 5 ölümden 1'inin (yüzde 19,6) kanser nedeniyle gerçekleşirken, bu oranın Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de her 4 ölümden biri (yüzde 23-24) oranında olduğunu belirtti.

TÜİK istatistiklerine dikkat çeken Aygun, kanserin en çok görüldüğü ilk 5 ilin sırasıyla Kırklareli, Rize ve Kocaeli (yüzde 23.3), Tekirdağ (yüzde 23.2) ve İstanbul (yüzde 23) olarak sıralandığını söyledi. Aygun, "Edirne'de hastalık nedeniyle ölümlerin ikinci sırasında da yüzde 21.9 ile tümör gelmektedir" diye konuştu.

"Akciğer kanseri yapan arsenik en çok Tekirdağ'ın suyunda var"

Çerkezköy, Çorlu, Muratlı ve Lüleburgaz'daki bin 350 fabrikanın atıklarını arıtma tesisi olmaksızın Ergene Nehri'ne bıraktığını vurgulayan Aygun, şu bilgileri aktardı:

"Nitekim Çorlu Deresi'nin 3 Ekim 2018 tarihinde bir plastik fabrikasının arıtmadan saldığı atık nedeniyle kırmızıya boyanması, sanayi tesislerinin oluşturduğu çevresel yıkımı ve bölgedeki denetimsizliği bütün çıplaklığı ile ortaya koymuştur. En tehlikeli kanserojen madde olduğu bilinen kadmiyum, Ergene Nehri'nde en çok bulunan ağır metaldir. Ergene Havzası'ndaki sulardan alınan örnekte en çok arsenik Tekirdağ'da saptanmıştır. Arsenik, akciğer kanserinden sorumludur. Bugün, Ergene'de hiçbir canlı yaşamaktadır. Tarımsal sulama dahi yapılamayacak boyutta kirlidir."

"Ergene taşınca, zehirli su gıdalarımıza da geçiyor"

Toprak ve gıda ürünleri için de tehdit saçan Ergene'nin bölgesel sorunları hızla arttırdığını anlatan Aygun, şöyle devam etti:

"Özellikle sonbahar döneminde etkili olan yağışlar ile Ergene Nehri taşmakta, Trakya Bölgesi'ndeki birçok tarım arazisi zehirlenmektedir. Bu zehirli su ile yetişen bitkiler aracılığıyla kanserojen maddeler insanlara geçmektedir. Bölgede, en çok meme ve akciğer kanseri görülmektedir. Trakya Üniversitesi Balkan Onkoloji Hastanesinde; 2010 yılında 1739 kanser vakası tedavi edilirken bu sayı 2017 yılında 2 bin 150'ye çıkmıştır. Özetle Trakya Bölgesi'nde kanser oranlarında görülen artışın bütün boyutlarıyla incelenmesi elzemdir."