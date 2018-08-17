CHP’li belediye başkan yardımcısına soruşturma

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir grup vatandaş belediyenin görevini yapmadığını ileri sürerek sokakta yürüyüş yaptı. Yürüyüşte Marmaraereğlisi Belediye Başkanı istifaya davet edildi. Yürüyüşün sona erdiği eski belediye binası önünde, yürüyüş yapan vatandaşlar ile belediye yetkilileri arasında gergin anlar yaşandı.

O sırada olay yerine gelen polis ekipleri de gerginliği yatıştırmak için tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Polisin sakinleştirme çabaları esnasında Marmaraereğlisi Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz’ın, görevini yapmaya çalışan komiser yardımcısını omuzundan itekleyerek, engel olmaya çalıştığı iddia edildi.

Olayla ilgili komiser yardımcısı, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu. Marmaraereğilisi Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.