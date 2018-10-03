Çiftçiler, bitki besleme ve gübre konusunda eğitiliyor

Tarım ve Orman Tekirdağ İl Müdürlüğü ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi işbirliğiyle, Tekirdağlı çiftçilere "Bitki Besleme ve Ekonomik Gübre Kullanımı" konulu eğitim veriliyor.

Tekirdağ'da bulunan çiftçilerle bir araya gelmek ve bitkinin nasıl beslendiğini, nasıl gübre kullanıldığını öğretmek amacıyla, Tarım ve Orman Tekirdağ İl Müdürlüğü ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi işbirliğiyle, "Bitki Besleme ve Ekonomik Gübre Kullanımı" konulu eğitim verilmeye başlandı. İlk olarak, Muratlı ilçesinde başlayan eğitim daha sonra Malkara ve Şarköy İlçelerinde devam etti. Eğitimler Hayrabolu, Süleymanpaşa'da yapıldıktan sonra, Çorlu ve Saray ilçelerinde devam edeceği duyuruldu.

NKÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Korkmaz Bellitürk'ün sunumu ile gerçekleştirilen eğitimde, değişen iklim şartları ve artan maliyetler karşısında doğru gübreleme, topraklardaki organik maddenin çok azalması, toprak analizi, alternatif gübreleme yöntemleri üzerinde duruluyor.