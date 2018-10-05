Çiftçilere "Bitki Besleme ve Ekonomik Gübre Kullanımı" eğitimi

Tarım ve Orman Tekirdağ İl Müdürlüğü ve Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) tarafından çiftçilere, "Bitki Besleme ve Ekonomik Gübre Kullanımı" konulu eğitim verilmeye devam ediyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen eğitim toplantısında Ergene ve Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan üreticilere, Saray ilçesindeki eğitim toplantısında ise Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde bulunan üreticilere Bitki Besleme ve Ekonomik Gübre Kullanımı konulu eğitim verildi.

Tarım ve Orman Tekirdağ İl Müdürlüğü ve NKÜ arasında gerçekleşen iş birliğiyle verilen eğitimler Toprak Bölümü ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Doc.Dr. Korkmaz Bellitürk'un sunumlarıyla gerçekleşiyor.