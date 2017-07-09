Çiftlikte 5 bin balya kül oldu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, bir çiftlik ambarında çıkan yangında yaklaşık 5 bin adet ot balyası küle döndü

Olay, ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Saraca Çiftliği’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firmaya ait çiftlik ambarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve su tankeri sevk edildi. Ambarda bulunan yaklaşık 5 bin civarında yonca ve fiğ balyaları alev alev yandı. Ekipler söndürme çalışmalarına sabaha kadar devam etti. Yangında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.