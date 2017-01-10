Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 00:46

Çıkmaz sokağa daldı, karın altında saklanırken yakalandı

Çıkmaz sokağa daldı, karın altında saklanırken yakalandı

10 Ocak 2017 00:46

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir vatandaşın bin lirasını kapan şahıs, 2 gencin dikkati sayesinde girdiği çıkmaz sokakta karın altında saklanırken yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 14 Kasım Caddesi üzerindeki banka ATM’sine gelen S.A. isimli kadın para çekme işlemi gerçekleştirdi. Yanına yaklaşan şahsı fark etmeyen kadın, bin lirasını kaptırdı.
Kapkaç zanlısı hızla kaçarak ara sokağa daldı. O esnada berber dükkanında oturan Nurican Güreşçi ile İskender Asarlı, şüphe duydukları şahsın çıkmaz sokakta saklandığını fark etti. 2 genç, polisin peşine düştüğü zanlının çıkmaz sokakta olduğunu işaret etti.
Kapkaç zanlısı, girdiği çıkmaz sokakta karın altında saklanırken polise yakayı ele verdi. Kadından zorla aldığı paralarla yakalanan zanlı daha sonra emniyete götürüldü. Polis ekipleri de, S.A.’yı parasını eksiksiz teslim etti.
Zanlıyı yakalatan Nurican Berber ve İskender Asarlı, şahsı otomobilin altına girip saklanmaya çalışırken şüphelenip, hemen polise yerini belirttiklerini söyledi. 2 genç, vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini ifade etti.
Öte yandan gençlerin ifadesini almak üzere Yiğit Polis Merkez Amirliği’nden gelen görevli bir polis, gençlere örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
3
°
C
Yoğun Kar Yağışı
  • Çarşamba
    Yoğun Kar Yağışı
    3°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    5°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    5°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç