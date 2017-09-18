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18 Eylül 2017 23:01

Cinayet şüphelisi adliyeye iki bacağı alçıda getirildi

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir kişinin baltayla öldürüldüğü kavga nedeniyle gözaltına alınan ve olayda bacaklarından yaralanan zanlı, hastanedeki tedavisinin ardından iki ayağı alçılı halde adliyeye getirildi.

Cinayet şüphelisi adliyeye iki bacağı alçıda getirildi

18 Eylül 2017 23:01


Olay, geçtiğimiz 15 Eylül gecesi Atatürk Mahallesi Hacılar Çeşmesi mevkiindeki Süleyman Demirel Parkı civarında meydana gelmişti. Aralarında daha önceden ailevi sebeplerden dolayı husumet olduğu iddia edilen kardeşler Arif O., Osman O. ve Naim O. ile karşı grupta yer alan Emrah A., Mehmet B. ve Muhammed Suyer birbirine girmiş, çıkan arbedede Arif O., Osman O., Naim O. ve Emrah A. tabanca ile vurularak yaralanmıştı. Muhammed Suyer ise vücuduna aldığı bıçak ve balta darbeleri ile hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra kaçan ve bir süre sonra polise teslim olan Mehmet B. ile hastanedeki tedavisi tamamlanan karşı gruptaki cinayet şüphelilerinden Naim O., polis nezaretinde ayrı ayrı Çerkezköy Adliyesi’ne getirildi. Adliye çevresinde polis geniş güvenlik önlemi alırken, Naim O.’nün iki bacağı da alçıda olduğu için yürümekte güçlük çektiği görüldü.




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