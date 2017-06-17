Çinlileri kahkahaya boğan Türk Rıfat memleket hasreti gideriyor

Tekirdağ’da doğan Rıfat Karlova, Türkiye’de Ankara Üniversitesi’nde Çince okuduktan sonra eğitim bursuyla 2006 yılında Ulusal Tayvan Üniversitesi’nde giderek yüksek lisans yaptı. Lisansından sonra Tayvan’da kalan Türk Rıfat, burada çeşitli televizyon kanallarında şov programları ve reklam filmlerinde oynayarak büyük bir başarı elde etti. Ünü Uzakdoğu’ya yayılan Tekirdağlı Türk Rıfat Çinli eşi Rin Chen ve kızı 1.5 yaşındaki Ekim ile memleketi Tekirdağ’da memleket hasreti gideriyor.

10 yıldır Tayvan’da olduğunu başta Tayvan olmak üzere Uzakdoğu’da Çince konuşulan coğrafyada sahne gösterileri yaptığını dile getiren Rıfat, “Burada televizyon şovları yapıyorum. Aynı zamanda reklam, filmi ve dizilerde oynuyorum. Burs kazanıp Çince öğrenmek için gitmiştim. Şans biraz yüzüme güldü. Televizyon dünyasına atıldım. Şuanda bir gezi programı yapıyorum. Çince konuşulan coğrafyada bayağı izleniyor. Uzakdoğu’da mutluyum. Amacım Türkiye’nin Uzakdoğu’da daha iyi tanınmasını sağlamak. Fan sayfamda buraları tanıtıyorum. 2012 yılında Türkiye’ye gelip burada ülkemizi tanıtan bir şov yaptım. Amacım Türkiye’yi oralarda anlatmak, bir Türk’ün oralarda var olduğunu anlatmak. Buradan gençler Uzakdoğu’ya gitmek istiyorlar. Bizler onlara örnek olursak çok güzel olur. Komedi ağırlıklı gezi eğlence programı yapıyorum. Çevre ülkelere de gidiyorum. Sahne gösterilerim var. 30 binin üzerinde insana gösteri yaptım. Bunun yanında Türkiye’yi tanıtan bir kitap yazıyorum" ifadelerini kullandı.