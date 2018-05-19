Çırakbayırı-Marmaracık güzergahı yol yapım projesi değerlendirildi

Ergene Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen toplantıya, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M. Zeki Gürcün, Başkan Danışmanları Şeref Çetin ile Neşat Erdoğan, Fen İşleri Dairesi Başkanı Metin Pakdil, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.

"Her şey güzel Tekirdağ’ımız için"

Bu tarz toplantıların çalışmaların hızlandırılması anlamında önemli olduğunu söyleyen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Dün Fen İşleri Dairesi ve Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının, tamamlanan ve devam eden yatırımlarının değerlendirildiği kapsamlı bir toplantı gerçekleştirmiştik. Tüm çalışmalarda görevli kontrol mühendislerimiz de katıldı. Hangi aşamada olduğumuzu görmemiz açısından faydalı bir toplantı olduğunu söyleyebilirim. Bunun içerisinde Çorlu ilçesi Çırakbayırı ve Marmaracık güzergahı da vardı. Çalışmaların ne durumda olduğunu sizlerle de paylaşmak istedik. O yüzden bugün bu toplantıyı düzenliyoruz. Bu Çırakbayırı projesi, tam olarak 8 milyon liralık bir yatırım. Sadece Marmaracık güzergahı ve Çırakbayırı yolu ile sınırlı değil, 2 bölümü daha var. İçerisinde askeriyenin tarafında olan bir bölüm de vardı. Bu proje için bayağı mücadele verdik. Özellikle de askeri prosedürleri aşmak için çok uğraştık. Şartname gereği bu işin 540 günde tamamlanması gerekiyor. Burası tamamlandığında güzel bir çalışma olacak. Vatandaşlarımızın sabırlı ve hoşgörülü davranmalarını diliyorum. Çalışmaların herkes için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Her şey güzel Tekirdağ’ımız için" ifadelerini kaydetti.

Genel Sekreter Yardımcısı M. Zeki Gürcün ise proje kapsamında yaşanan aksaklıklara değinerek, "Bu proje, Çorlu’dan Marmaracık çevreyoluna bağlantısına kadar olan bir projeydi. Bu projenin bize problem yaratan kısmı Çırakbayırı’ydı. Öncelikli olarak orasını çözmek istedik. Maalesef orada yüzlerce kişinin ortak olduğu bir kamulaştırma problemi yaşadık. Ona şu anda devam ediyoruz, yapıyoruz. İkinci olarak da askeri alanın içerisinden geçmemiz gerekiyordu. Yaklaşık 5 bin metre oradan yer almamız lazımdı. Birtakım prosedürler burada da bize engel oldu. Bunların yanı sıra taş ve asfalt problemimiz vardı. Ama bu problemleri giderdik. Allah izin verirse pazartesi günü burada asfaltı atacağız" diye konuştu.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışarak projenin tamamlanmasına yardımcı olmak istediklerini belirtti. Yapılan çalışmaların bölge için önemine değinen Yüksel, projenin herkes için hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.