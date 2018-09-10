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'Çirkin Kral' unutulmadı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Türk Sinemasının duayen ismi ‘Çirkin Kral’ lakaplı oyuncu ve yönetmen Yılmaz Güney’i unutmayarak anma mesajı yayımladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Türk Sinemasının duayen ismi ‘Çirkin Kral' lakaplı oyuncu ve yönetmen Yılmaz Güney'i unutmayarak anma mesajı yayımladı.


Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Türk Sinemasının duayen ismi olan Yılmaz Güney'in 34. ölüm yıldönümünü unutmadı. Başkan Kadir Albayrak, Türk Sinemasında önemli izler bırakan emekçilerden ve aslen Siverekli olan 'Çirkin Kral' lakaplı Yılmaz Güney'i anmak adına bir mesaj yayımladı. Başkan Kadir Albayrak sosyal medya paylaşımında anma mesajında, “Türk Sineması'nın iz bırakan emekçilerinden, Oyuncu ve Yönetmen Yılmaz Güney'i vefatının 34. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

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