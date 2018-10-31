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Çocuk Akademisi öğrencileri gelişim taramasından geçti

Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi, Çocuk Akademisi öğrencilerini gelişim taramasından geçirdi.


3-5 yaş arası 25 çocuğa yapılan taramada çocukların gelişimleri, dil becerileri, ince motor ve kaba motor becerileri ile sosyal becerileri değerlendirildi. Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi tarafından yapılan ve verilerin kayıt altına alındığı gelişim taramasında, Montessori eğitimi alan Çocuk Akademisi öğrencilerinin gelişimlerinin yıl sonunda tekrar yapılacak tarama ile değerlendirileceği ifade edildi.

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