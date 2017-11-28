Çocuk Kulübü üyeleri hem eğlenecek hem zekalarını geliştirecek

Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Süleymanpaşa Çocuk Kulübü, kısa süre içinde Hürriyet Mahallesi Kent-Kur Sitesi’nde bulunan yeni binasına taşınarak burada çocuklara hizmet vermeye devam edecek. Çocuklara yepyeni oyunlarla hem zekalarını geliştirme hem de eğlenme imkanı oluşturmak amacıyla harekete geçen Çocuk Kulübü, etkinlerinin arasına her yaştan çocuğa hitap edecek 37 zeka oyununu ekledi. Koordinatörler, Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi’nde aldıkları eğitimle Çocuk Kulübü üyelerine ücretsiz olarak bu oyunları öğretecekler. Her biri farklı becerilere ve yaş gruplarına hitap eden oyunlarla çocukların zihinsel gelişimlerine katkıda bulunarak,zekalarını geliştirecek bir dünya ile tanıştırmak amaçlanıyor.

“Zeka oyunları ile çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunmak istiyoruz”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, “Çocuklarımız bizim için yatırım yapılması gereken en önemli konu. Bu amaçla Çocuk Kulübü’nü kurduk ve 4 yıldır sayısız etkinlik gerçekleştirdik. Şimdi 37 zeka oyununu da bünyemize katarak çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunmak istiyoruz. Cumhuriyet Kadınları Derneği, kendi bünyesinde daha önce benzer bir proje uygulamıştı ve biz o projeye destek vermiştik. Şimdi bunu Çocuk Kulübü bünyesinde kalıcı hale getiriyoruz. Cumhuriyet Kadınları Derneği ile iş birliğimiz de devam edecek” diye konuştu.

Eğitim, aynı zamanda Cumhuriyet Kadınları Derneği Tekirdağ Şubesi üyelerine de verildi.