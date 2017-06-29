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29 Haziran 2017 12:26

Çocuk parkında dehşet anları

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde çocuk parkında iki kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan falçatalı kavga korku dolu anlar yaşattı.

Çocuk parkında dehşet anları

29 Haziran 2017 12:26

Kafeteryada oturan onlarca kişinin gözleri önünde yaşanan kavga kameralara saniye saniye yansıdı.


Olay, Çorlu ilçesi Omurtak Caddesi üzerinde Çorlu Belediyesi tarafından işletilen bir kafeteryanın da bulunduğu çocuk parkında meydana geldi. Park alanında oyun oynayan çocukların ve kafeteryada oturan onlarca kişinin gözleri önünde bir anda kavgaya tutuşan iki kişiden biri falçata ile diğerinin üzerine yürürken diğer kişi de kendisini eline aldığı soda şişesiyle korunmaya çalıştı.


Çocukların ve vatandaşların gözleri önünde yaşanan tekme tokatlı, şişeli, falçatalı kavga, araya giren vatandaşların müdahalesi ile daha da büyümeden önlendi.


Taraflardan biri yüzünden akan kanlara aldırış etmeden olay yerinden hızla uzaklaşırken başından darbe alan ve eli kesilen İ.K. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili inceleme başlatan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, diğer şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.




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