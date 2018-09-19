Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi çalışmalara devam ediyor

“İçimdeki Ben'i Keşfediyorum Mutluluk Atölyesi” isimli çalışma, çocukların kendilerini tanıma becerilerini geliştirmelerine destek oldu.

Hürriyet Mahallesi Kent-Kur Sitesi'nde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmada, 8-9 yaş grubu 13 çocuk, uzman psikolog eşliğinde drama ve nefes çalışmalarının yanı sıra iç benliklerini keşfettikleri, kendi değerlerinin farkına vardıkları ve öz güven arttırmaya dayalı uygulamalar yaptı. “İçimdeki Ben'i Keşfediyorum Mutluluk Atölyesi” isimli çalışma, çocukların kendilerini tanıma becerilerini geliştirmelerine destek oldu.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi'nin grup çalışmalarının yanı sıra bireysel danışmanlık hizmeti de verdiği belirtildi. Dileyen ailelerin çocuklarına bireysel danışmanlık alabilmeleri için 0 850 450 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi'nden randevu alabilecekleri ifade edildi.