Çocuklar enerji tasarrufunu resimlerle anlattı

’nin (TREDAŞ), çocuklara küçük yaştan itibaren enerjide tasarruf bilinci kazandırmak amacıyla düzenlediği “Aydınlık Bir Şehir, Işıldayan Bir Nesil” temalı Resim Yarışması sonuçlandı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen yarışma; Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli genelindeki resmi/özel tüm ilkokul öğrencilerine yönelik gerçekleşti. Yarışma kriterlerine göre değerlendirilen resimlerden 5’i ödüle layık görüldü. Yarışmaya başvuran eserler, TREDAŞ sorumluluğunda belirlenen jüri ve konunun uzmanları tarafından değerlendirildi.

Yarışmanın birinciliğini Edirne Abalar İlkokulundan Hamit Öztürk elde etti. Özel Tekirdağ Mektebim İlkokulundan Melek İnci İpek ikinci, Tekirdağ Cafer Tayyar İlkokulundan Balım Kıyar üçüncü, Kırklareli Kocasinan İlkokulundan Hasan Aydıncı dördüncü ve Edirne Abalar İlkokulundan Beliz Kapancı beşinci oldu. Dereceye giren çocuklara bisiklet ve scooter hediye edilecek.

TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili, sürdürülebilir bir dünya için her geçen gün enerjinin verimli kullanılmasına ihtiyacın arttığını belirterek, "Projeyle çocuklarda enerji tasarrufu konusunda farkındalık ve bilinç oluşturmak istiyoruz. Erken yaşlarda yapılan farkındalık çalışmaları enerji tasarrufunda ülkemiz adına büyük katkı sağlayacaktır. Toplumsal sorumluluğumuz gereği bu konudaki farkındalık çalışmalarımız devam edecek. Yarışmada dereceye giren yavrularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.