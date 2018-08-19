Çocuklar geleneksel oyunlarla şenlendi

Tekirdağ Gençlik Merkezi üyeleri, geleneksel oyunların unutulmaması adına Süleymanpaşa’da bulunan çocuklarla bir araya gelerek oyunlar oynadı. Yaz etkinlikleri kapsamında, halat çekme, mendil kapmaca, ip atlama gibi geleneksel sokak oyunlarını oynayan gençler, parmak boyasıyla gönüllerde de güzel izler bıraktı.

“Yaptığımız yaz etkinliklerine, sokak oyunlarını da ekledik”

Tekirdağ Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Esin Savaş, çocukların geleneksel oyunlarını unutmaması adına yaz etkinlikleri yaptıklarını belirterek, "Biz gençler olarak Tekirdağ’da bulunan miniklerle bir araya gelerek, onlarla geleneksel oyunlar oynuyoruz. Çocukların teknolojinin gelişmesiyle sokak oyunlarını artık oynamadığını gördük ve gençler olarak bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük. Yaptığımız yaz etkinliklerine sokak oyunlarını da ekledik. Minikler de bu etkinliği çok sevdi” dedi.

Savaş, etkinliklerin yaz boyunca devam edeceği ve çocuklarla bir araya gelmeyi devam edeceklerini belirtti.